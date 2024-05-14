В Евразийских играх боевых искусств в Уфе примут участие более 4000 спортсменов

В Уфе прошло заключительное рабочее совещание с представителями спортивных федераций перед шестыми открытыми Евразийскими играми боевых искусств. Мероприятие проходит в Уфе с 2018 года, и в эти выходные его проведут вновь. Участие примут более 4000 спортсменов из 60 регионов России, а также дружественных стран.