В Евразийских играх боевых искусств в Уфе примут участие более 4000 спортсменов

В Уфе прошло заключительное рабочее совещание с представителями спортивных федераций перед шестыми открытыми Евразийскими играми боевых искусств. Мероприятие проходит в Уфе с 2018 года, и в эти выходные его проведут вновь. Участие примут более 4000 спортсменов из 60 регионов России, а также дружественных стран.
В центре Римы Баталовой пройдут соревнования различного уровня по 30 видам боевых искусств, спортивных единоборств, национальных видов спорта, адаптивных направлений и кибердисциплинам. Помимо этого, пройдут мастер-классы, практические семинары по обращению с оружием. В заключительные дни проведут гала-финалы по различным видам единоборств и бои за чемпионские пояса международной всестилевой бойцовской лиги.