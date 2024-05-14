В Уфе проходит IV Центральноазиатская конференция Международного клуба «Валдай»

К концу года доля товарооборота Башкортостана со странами Центральной Азии может достичь четверти всего товарооборота республики. Это очень высокий показатель, заявил Радий Хабиров сегодня на открытии конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Уфе. Столица Башкортостана принимает IV Центральноазиатскую конференцию и экспертов из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Мероприятие в первую очередь интеллектуальное и предполагает обсуждение, оценку и выработку стратегий в вопросе международных отношений и вызовов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции в городе Великий Новгород недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более тысячи представителей научного сообщества из 85-ти стран мира.

Известность среди экспертов также получили региональные заседания клуба «Валдай»: Азиатский, Ближневосточный, Российско-Китайский и Евроатлантический.

Башкортостан как хозяин Центральноазиатской конференции в этом году выбран не случайно. Республика — место слияния Европы и Азии. Отсюда самобытный культурный код региона. С одной стороны, здесь живут представители более 160 национальностей, а с другой, политика руководства региона такова, что для каждого этноса созданы условия сохранения собственной аутентичности.

У нас на шести языках преподают в школах, 13 языков изучаются как родные языки. Здесь показано — это институт полилингвальных школ. Такие полилингвальные школы есть в Осетии, Дагестане, Татарстане, в общем, в национальных республиках. Суть в том, что там преподавание осуществляется на национальном языке одном из и, соответственно, на русском и иностранном языке. На данный момент у нас 8 полилингвальных школ, из них большинство башкирские, но есть полилингвальная татарская школа, марийская. Мы сейчас строим чувашскую школу, удмуртскую и будем идти по этому пути. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфа в дни конференции принимает экспертов из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Накануне им презентовали Башкортостан туристический. Гости открывали новое для себя, а некоторые, наоборот, еще раз отметили схожесть республик.

В современных вызовах Башкортостан может поделиться опытом налаживания новых контактов. Экономику удалось удержать после антироссийских санкций. Более того, постепенно наращивать товарооборот с новыми партнерами. Ожидается, что к концу года со странами Центральной Азии он достигнет 25% от всей торговой деятельности республики.

Вся внешнеэкономическая деятельность часто строилась и ориентировалась на страны Запада, на западноевропейские государства, поэтому нам удалось в течение очень короткого времени после того, как наши недружественные коллеги закрыли двери, мы открыли совершенно новые двери, и сейчас для Башкортостана, в частности, мы приближаемся к четверти торгового оборота. Это очень высокий показатель, получается, четверть — это у нас примерно Китайская Народная Республика, четверть торгового оборота — это страны Центрально-Азиатского региона. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тема конференции в этом году — развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях. В режиме ВКС экспертов клуба «Валдай» поприветствовал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Клуб «Валдай» — это, прежде всего, площадка интеллектуальная, и область интересов ученых, которые заседают, достаточно широка: от вопросов миграции, противодействия экстремизму, перспективам торговли до экологии.

Руководитель региона отметил, что сферы взаимодействия с каждым государством разные. Это открывает больше возможностей для региона. Так, Казахстан — это проекты в сфере нефтедобычи, Узбекистан — легкой промышленности и сельского хозяйства. Башкортостан ещё интересен и своим туристическим потенциалом. Радий Хабиров рассказал на конференции, что в регионе сейчас строится Евразийский музей кочевых цивилизаций. Он станет ещё одной точкой притяжения туристов.