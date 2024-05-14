В Уфе проходит IV Центральноазиатская конференция Международного клуба «Валдай»

К концу года доля товарооборота Башкортостана со странами Центральной Азии может достичь четверти всего товарооборота республики. Это очень высокий показатель, заявил Радий Хабиров сегодня на открытии конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Уфе. Столица Башкортостана принимает IV Центральноазиатскую конференцию и экспертов из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Мероприятие в первую очередь интеллектуальное и предполагает обсуждение, оценку и выработку стратегий в вопросе международных отношений и вызовов.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции в городе Великий Новгород недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более тысячи представителей научного сообщества из 85-ти стран мира.
Известность среди экспертов также получили региональные заседания клуба «Валдай»: Азиатский, Ближневосточный, Российско-Китайский и Евроатлантический.
Башкортостан как хозяин Центральноазиатской конференции в этом году выбран не случайно. Республика — место слияния Европы и Азии. Отсюда самобытный культурный код региона. С одной стороны, здесь живут представители более 160 национальностей, а с другой, политика руководства региона такова, что для каждого этноса созданы условия сохранения собственной аутентичности.
Уфа в дни конференции принимает экспертов из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Накануне им презентовали Башкортостан туристический. Гости открывали новое для себя, а некоторые, наоборот, еще раз отметили схожесть республик.
В современных вызовах Башкортостан может поделиться опытом налаживания новых контактов. Экономику удалось удержать после антироссийских санкций. Более того, постепенно наращивать товарооборот с новыми партнерами. Ожидается, что к концу года со странами Центральной Азии он достигнет 25% от всей торговой деятельности республики.
Тема конференции в этом году — развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях. В режиме ВКС экспертов клуба «Валдай» поприветствовал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Клуб «Валдай» — это, прежде всего, площадка интеллектуальная, и область интересов ученых, которые заседают, достаточно широка: от вопросов миграции, противодействия экстремизму, перспективам торговли до экологии.
Руководитель региона отметил, что сферы взаимодействия с каждым государством разные. Это открывает больше возможностей для региона. Так, Казахстан — это проекты в сфере нефтедобычи, Узбекистан — легкой промышленности и сельского хозяйства. Башкортостан ещё интересен и своим туристическим потенциалом. Радий Хабиров рассказал на конференции, что в регионе сейчас строится Евразийский музей кочевых цивилизаций. Он станет ещё одной точкой притяжения туристов.
Завтра пройдёт второй день Центральноазиатской конференции. Участники открытой дискуссии выскажут мнение по ряду материалов, посвящённых двусторонним и многосторонним отношениям России и государств Центральной Азии.