Радий Хабиров вручил госнаграды за вклад в восстановление прав дольщиков

Сегодня в Уфе чествовали тех, кто помог решить вопросы тысяч обманутых дольщиков. Радий Хабиров вручил госнаграды республики представителям министерств и ведомств, предприятий и организаций. В Башкортостане завершили строительство почти 100 проблемных домов. 28 из них — с участием Фонда развития территорий. Также благодаря его поддержке более 4300 дольщиков получили компенсационные выплаты.
Андреевы переехали в долгожданную квартиру меньше года назад, хотя купили еще в 2018-м. Молодой семье пришлось оплачивать и ипотеку, и съемное жилье. Потеряли всякую надежду, но в ноябре прошлого года получили ключи.
В Башкортостане за 5 лет восстановили права почти 15 000 обманутых дольщиков. Часть из них получила компенсацию за недостроенное жильё, остальные после долгих лет ожидания отметили новоселье.
Эксперты отмечают, что сдвинуть вопрос с «мертвой точки» помогло именно личное участие Радия Хабирова. Команда во главе с руководителем республики проделала колоссальную работу.
Слаженные действия органов власти, ведомств, коммерческих застройщиков, активное участие самих дольщиков оценили на церемонии награждения. Отдельно глава республики поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые принимали оперативные меры для привлечения к ответственности недобросовестных застройщиков. Званиями, почётными грамотами и благодарностями отмечены достижения 52 человек.
По поручению Владимира Путина к 2030 году стоит цель строить четыре миллиона квадратных метров, в Башкортостане уже подошли к трём миллионам тремстам тысячам. В республике завершили возведение почти 100 проблемных домов. 28 из них — с участием Фонда развития территорий. Решение вопросов находится под личным контролем главы Башкортостана, который регулярно проводит «Стройчасы».