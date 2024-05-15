Делегация Башкирии прибыла с официальным визитом в Китай

Поездка делегации нашей республики в Китай состоялась по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Программа визита будет насыщенной: презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики, встречи с партнерами, участие в форуме «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине и так далее.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что Китайская Народная Республика для нашего региона – ближайший партнер. С китайскими коллегами мы сотрудничаем в самых разных сферах.
Фото: Андрей Назаров, ТГ