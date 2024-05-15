Делегация Башкирии прибыла с официальным визитом в Китай

Поездка делегации нашей республики в Китай состоялась по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Программа визита будет насыщенной: презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики, встречи с партнерами, участие в форуме «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине и так далее.

Фото №1 - Делегация Башкирии прибыла с официальным визитом в Китай

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что Китайская Народная Республика для нашего региона – ближайший партнер. С китайскими коллегами мы сотрудничаем в самых разных сферах.

"Взаимное доверие – основа дружбы" – гласит древняя китайская мудрость. Напомню, в ноябре прошлого года делегацию нашей республики гостеприимно принимали в Шанхае, Наньчане и других городах Поднебесной. Результаты визита в очередной раз укрепили нас в уверенности в том, что направления башкирско-китайского сотрудничества исчисляются сотнями, а интерес к такому взаимодействию у нас взаимный. Алга!

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ

Фото: Андрей Назаров, ТГ 

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