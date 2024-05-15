В Башкирии в детском саду вспыхнул пожар

Сегодня, 15 мая, в Белорецке зафиксировали возгорание. Пожар произошёл в детском саду №25.

Пожарные и другие экстренные службы прибыли по адресу Косоротова и ликвидировали возгорание за 14 минут. Площадь пожара составила 3 кв.м. Тушением занимались 16 человек личного состава и 7 единиц техники.

Пострадавших и погибших нет. Из детского сада самостоятельно эвакуировались 9 сотрудников и 4 ребёнка. По предварительным данным, загорелась электрическая розетка, в которую был подключён сетевой фильтр и масляный обогреватель.