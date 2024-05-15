Памятник генералу Шаймуратову в Уфе признали лучшим на международном конкурсе

Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе признан «Лучшим проектом объектов благоустройства и создания комфортной городской среды». В этом году международный конкурс, учрежденный Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, собрал почти полторы тысячи  сильнейших проектов среди профессионалов. Участвовали Китай, Италия, Сербия и другие страны.

Для студентов-архитекторов была учреждена специальная номинация, в которой, наряду с российскими, приняли участие 15 иностранных университетов. Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Проект мемориального комплекса-памятника национальному герою республики уникален по сложности. Награда показывает высокий уровень развития архитектурной школы Башкортостана.

Это, конечно, целиком заслуга руководства республики, Радия Фаритовича Хабирова. Ну и сплоченная команда, которая работала, она, по-моему, впервые в истории республики реализовала такой сложности проект, потому что он представляет серьезную комбинацию с использованием нашего натурального камня, мансуровского гранита – такого у нас в Уфе не делалось, и, как мне говорят коллеги, за последние 30 лет ничего подобного в РФ не строилось.

Константин Донгузов, заслуженный архитектор Республики Башкортостан
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