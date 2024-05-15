Памятник генералу Шаймуратову в Уфе признали лучшим на международном конкурсе

Это, конечно, целиком заслуга руководства республики, Радия Фаритовича Хабирова. Ну и сплоченная команда, которая работала, она, по-моему, впервые в истории республики реализовала такой сложности проект, потому что он представляет серьезную комбинацию с использованием нашего натурального камня, мансуровского гранита – такого у нас в Уфе не делалось, и, как мне говорят коллеги, за последние 30 лет ничего подобного в РФ не строилось.

Константин Донгузов, заслуженный архитектор Республики Башкортостан