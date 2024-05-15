Памятник генералу Шаймуратову в Уфе признали лучшим на международном конкурсе

Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе признан «Лучшим проектом объектов благоустройства и создания комфортной городской среды». В этом году международный конкурс, учрежденный Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, собрал почти полторы тысячи сильнейших проектов среди профессионалов. Участвовали Китай, Италия, Сербия и другие страны.
Для студентов-архитекторов была учреждена специальная номинация, в которой, наряду с российскими, приняли участие 15 иностранных университетов. Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Проект мемориального комплекса-памятника национальному герою республики уникален по сложности. Награда показывает высокий уровень развития архитектурной школы Башкортостана.