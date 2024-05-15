Депутаты Госсобрания Башкирии провели выездное заседание в поезде «Ласточка»

В Госсобрании республики прошел День Куйбышевской железной дороги. Члены комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию провели выездное заседание. Оно прошло в вагоне электропоезда «Ласточка», которая следует по маршруту Уфа – Шакша – Уфа.

Рассматривались вопросы повышения безопасности железнодорожной инфраструктуры, развития пассажирских перевозок. Также депутатам рассказали, как продвигается реализация проекта «Городская электричка». Согласно ему на железнодорожной станции «Шакша» до конца года появится новый павильон. Здесь будет в частности современная зона ожидания, USB-порты для зарядки гаджетов, система климат-контроля и видеонаблюдения.