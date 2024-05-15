Три пары из Башкирии поженились на выставке «Россия» в Москве

Три пары из Башкортостана поженились на площадке международной выставки «Россия» в Москве. На ВДНХ сейчас проходит свадебный фестиваль. 150 пар влюбленных со всей страны прошли до главной уличной сцены. Там браки зарегистрировали сотрудники московского управления ЗАГС.

Торжественная церемония проходила под аккомпанемент симфонического оркестра. Пары из республики выбрали для церемонии традиционные костюмы с национальным элементом.