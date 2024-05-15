В Башкирию приехали педагоги и школьники из Челябинской области

В Башкортостан приехали гости из Челябинской области. В программе пребывания – посещение образовательных организаций и исторических мест Уфы. Гости побывали в республиканских гимназиях-интернатах, а также в Национальном музее и Музее Боевой Славы.

Основная цель визита, по словам директора Кременкульской средней общеобразовательной школы Челябинской области, – взаимодействие с образовательными учреждениями республики для обмена опытом. Педагоги из Челябинской области хотят ознакомиться с успешными практиками учителей нашей республики для внедрения их уже в своих школах.