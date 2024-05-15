Житель Башкирии похитил двухлетнего сына

В Службе судебных приставов Башкирии сообщили о поисках двухлетнего ребёнка, которого похитил родной отец.

О местонахождении мальчика не было известно с декабря прошлого года. 25-летний отец ребёнка во время межвахтового отпуска обманным путём забрал сына и скрылся. При этом мальчик находился на грудном вскармливании.

Мама малыша пыталась вернуть ребёнка самостоятельно, но потерпела неудачу и обратилась в суд. Отец мальчика перестал выходить на связь, избавился от телефона, банковских карт и даже покинул регион. Мужчину и ребёнка нашли в Удмуртии.