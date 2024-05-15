Аэропорт Уфы намерен увеличить пропускную способность в два раза

Власти региона намерены увеличить пропускную способность уфимского аэропорта в полтора раза. Вместо почти 5 млн человек он должен принимать 7 млн пассажиров в год. Об этом Радий Хабиров заявил во время посещения воздушной гавани. Одним из последних новшеств, построенных на территории, стал навес, который объединил внутренний и международный терминалы в единый архитектурный комплекс.
Эта работа вошла в число лучших инвестиционных проектов по версии национальной премии «Воздушные ворота России». Также реконструировали залы регистрации, появились дополнительные стойки, что позволило принимать большее число пассажиров. Вместе с руководством аэропорта Радий Хабиров обсудил, что нужно сделать, чтобы не сбавлять темпы и еще больше повышать уровень комфорта для пассажиров.
Радий Хабиров поблагодарил сотрудников аэропорта за работу и наградил некоторых из них почетными грамотами и благодарственными письмами. Нескольким были присвоены звания заслуженных экономиста и строителя. Авиагавань Уфы — одна из немногих в России, принадлежащих региону. И многие инвестпроекты здесь реализуются за счет самого предприятия, республика не вкладывает бюджетных средств.
Это также крупнейший налогоплательщик, который, в том числе, занимается и благотворительностью. К примеру, аэропорт Уфы помогал строить хоспис, а также закупать оборудование, технику и обмундирование для военнослужащих.