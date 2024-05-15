Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Объединяйтесь добром»

От Анадыря и Владивостока до Севастополя и Калининграда. Башкортостан присоединился к всероссийской акции «Объединяйтесь добром». В Международный день семьи «парикмахеры добра» стригут нуждающихся бесплатно. Флешмоб охватывает 14 городов страны в 11 часовых поясах, стартовав в Чукотском автономном округе.

Постричься могут семьи участников СВО, малоимущие, пенсионеры, дети-сироты, люди без определенного места жительства и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Всего в Башкортостане в акции принимают участие 4 площадки, 2 из них — в столице региона, а также в Стерлитамакском психоневрологическом интернате и Серафимовском интернате для умственно отсталых детей.