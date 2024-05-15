В Уфе стартовал турнир по крикету среди медицинских вузов

В Уфе стартовал международный турнир по крикету среди мужских команд медицинских и фармацевтических вузов России. Турнир проходит в Уфе в пятый раз. Побороться за первое место приехали студенты из Чебоксар, Перми, Оренбурга и Самары.
От республики конкуренцию им составили учащиеся БГМУ и Педагогического университета имени Акмуллы. Крикет — командный вид спорта, популярный среди жителей Австралии, Индии, в странах Африки. Всего турнир продлится два дня. Сегодня состоятся отборочные поединки. Команды играют по круговой системе. Завтра пройдут полуфинальные встречи и финал турнира.