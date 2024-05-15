В Уфе прошли соревнования по фехтованию памяти Анвара Ибрагимова

В Уфе впервые прошли всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах памяти чемпиона Олимпийских игр Анвара Ибрагимова. Турнир в столице Башкортостана собрал лучших фехтовальщиков в своём возрасте из Оренбургской, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Татарстана и Башкортостана.

Амалия Фазлиева приехала в Уфу из Республики Татарстан. Для неё это были важные соревнования, поскольку они были последними в возрасте до 12 лет. Спортсменка уверенно добралась до полуфинала, где встречалась с соперницей, которую хорошо знает. Екатерина Ямашева из Башкортостана избрала в этом поединке свою тактику, действуя на контратаках, и одержала победу.

Мне мама предложила пойти на фехтование, не знала, что это такое, я пришла, мне понравилось, затянуло, достижения есть, продолжаю ходить ежедневно. Амалия Фазлиева, бронзовый призёр соревнований

В финале Ямашева встречалась с ещё одной представительницей Башкортостана. Бой получился более упорным, соперницы избрали осторожную тактику. Чемпионкой соревнований стала Валерия Григорьева, которая обыграла Ямашеву всего в один укол.

Я занимаюсь фехтованием пять или шесть лет, начала заниматься, потому что зал около зала танцев. И когда я ходила на танцы, меня восхищали фехтовальщики, а теперь я. Валерия Григорьева, победитель соревнований

Анвар Ибрагимов — заслуженный тренер СССР и России, самый первый фехтовальщик-рапирист, который принёс башкирскому фехтованию золото Олимпийских игр в Сеуле. Ранее в Уфе проводился ежегодный турнир на призы Анвара Ибрагимова. В августе прошлого года фехтовальщика не стало, соревнования стали проводиться уже в память о нём.

Сейчас Уфа — фаворит соревнований, приехали сильные регионы, поэтому борьба будет сильная, но мы постараемся победить. Анастасия Молодцова, главный судья соревнований