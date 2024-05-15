В Уфе прошли соревнования по фехтованию памяти Анвара Ибрагимова

В Уфе впервые прошли всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах памяти чемпиона Олимпийских игр Анвара Ибрагимова. Турнир в столице Башкортостана собрал лучших фехтовальщиков в своём возрасте из Оренбургской, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Татарстана и Башкортостана.
Амалия Фазлиева приехала в Уфу из Республики Татарстан. Для неё это были важные соревнования, поскольку они были последними в возрасте до 12 лет. Спортсменка уверенно добралась до полуфинала, где встречалась с соперницей, которую хорошо знает. Екатерина Ямашева из Башкортостана избрала в этом поединке свою тактику, действуя на контратаках, и одержала победу.
В финале Ямашева встречалась с ещё одной представительницей Башкортостана. Бой получился более упорным, соперницы избрали осторожную тактику. Чемпионкой соревнований стала Валерия Григорьева, которая обыграла Ямашеву всего в один укол.
Анвар Ибрагимов — заслуженный тренер СССР и России, самый первый фехтовальщик-рапирист, который принёс башкирскому фехтованию золото Олимпийских игр в Сеуле. Ранее в Уфе проводился ежегодный турнир на призы Анвара Ибрагимова. В августе прошлого года фехтовальщика не стало, соревнования стали проводиться уже в память о нём.
Несмотря на серьёзную конкуренцию, практически весь пьедестал по итогам соревнований заняли фехтовальщики из Башкортостана. Во второй день турнира лучших выявляли спортсмены 2009-го и 2011-го годов рождения. 7 медалей из 8 завоевали рапиристы из нашего региона.