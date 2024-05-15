В Уфе прошел фестиваль спорта памяти защитников Отечества

В нем принимали участие представители разных школ единоборств: таких как ММА, универсальный бой в дисциплине в средствах защиты, абсолютно реальный бой. Съемочная группа телеканала БСТ наблюдала за поединками, а также мастер-классами в рамках фестиваля.

Есть первая победа, но чтобы выиграть на соревнованиях по абсолютно реальному бою, необходимо побеждать во всех схватках, а их на турнире может быть до четырех и даже больше.

В фестивале спорта памяти защитников Великой Отечественной войны участвовало более двухсот спортсменов. Это представители 20-ти команд. Конкуренцию хозяевам состязаний составили бойцы из Удмуртии, Оренбургской области и Пермского края.

В разных видах единоборств свои силы проверяли юноши, юниоры и взрослые в зависимости от вида спорта. К примеру, по ММА можно выступать только с 12 лет. Тогда как в поединках по абсолютно реальному бою участвуют и девятилетние бойцы.

Также в рамках спортивного фестиваля на площадке прошли сразу два мастер-класса: по ножевому бою и по мас-рестлингу. Финалист чемпионата мира, студент одного из башкирских вузов и член сборной республики по мас-рестлингу выступал не как спортсмен, а в качестве наставника. Он объяснял правила и делился опытом с желающими проверить свои силы на помосте.