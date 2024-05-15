В Уфе прошёл межрегиональный чемпионат по воздушной акробатике

Кстати, столица республики впервые принимала соревнования как региональный представитель Федерации воздушной акробатики России. В состязаниях участвовало около двухсот спортсменок. Больше всех гимнасток приехали из Казани, Новокуйбышевска и Нижневартовска.

Соревнования проходили на спортивном пилоне, гамаке, воздушном полотне и на кольцах. Особенностью турнира стало то, что по итогам выступлений в зависимости от возраста и результата спортсменки могли повысить разряд от юношеского до мастера спорта России. Впереди новый турнир, в начале июня в Москве состоятся всероссийские соревнования, где выступят 10 представительниц Башкортостана.