В Уфе завершился турнир по спортивной аэробике «Планета-Аэробика»

В Уфе завершился крупный всероссийский турнир по спортивной аэробике «Планета-Аэробика». На соревнования приехали более 1300 участников из 19 регионов нашей страны. Турнир объединил сразу три крупных старта, а Уфа на несколько дней стала настоящей столицей спортивной аэробики в нашей стране. Подробнее о турнире расскажем в следующем сюжете.

Кристина Лащёва и Эмиль Хусаинов из Стерлитамака выступают в паре с сентября. Мальчик занимается аэробикой меньше года, а девочка — уже пару лет. Они с самого детства оба хотели стать гимнастами и упрашивали родителей отвести их на секцию. За небольшие успехи есть уже и в спортивной аэробике, и призовое место в уфимских соревнованиях.

Я думаю, что мы выступили плохо, и ноги не натягивали, путались много и опаздывали, не делали всё синхронно. А мне кажется, хорошо, потому что мы делали почти всё хорошо, вообще не путались. Кристина Лащева и Эмиль Хусаинов, участники соревнований

Большая команда приехала и из города Солнечногорска Московской области. Девочки очень активно поддерживали выступления каждой сокомандницы. Дарья Ступина занимается спортивной аэробикой уже 11 лет, пошла по стопам старшей сестры и хочет стать, как она. В планах получить звание мастера спорта.

Да, было очень хорошо слышно, это моя команда, я ее очень люблю, из Московской области мы и держимся всегда вместе. Самая главная победа — преодолеть себя и посмотреть, как ты можешь делать. Дарья Ступина, участница соревнований

Самым юным участникам соревнований было шесть лет, самым опытным — старше восемнадцати. Для того чтобы оценить выступления, судьи смотрят на выполнение элементов под музыку, передвижения по площадке и артистичность спортсменов.

Более 25 лет Галина Емельянова организует этот праздник, мы с удовольствием приезжаем сюда, здесь спортсмены получают бодрость, техническое мастерство, это задел на многие месяцы вперёд, начало нового учебного года. Станислав Павлов, главный судья соревнований