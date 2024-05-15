В Уфе завершился турнир по спортивной аэробике «Планета-Аэробика»

В Уфе завершился крупный всероссийский турнир по спортивной аэробике «Планета-Аэробика». На соревнования приехали более 1300 участников из 19 регионов нашей страны. Турнир объединил сразу три крупных старта, а Уфа на несколько дней стала настоящей столицей спортивной аэробики в нашей стране. Подробнее о турнире расскажем в следующем сюжете.
Кристина Лащёва и Эмиль Хусаинов из Стерлитамака выступают в паре с сентября. Мальчик занимается аэробикой меньше года, а девочка — уже пару лет. Они с самого детства оба хотели стать гимнастами и упрашивали родителей отвести их на секцию. За небольшие успехи есть уже и в спортивной аэробике, и призовое место в уфимских соревнованиях.
Большая команда приехала и из города Солнечногорска Московской области. Девочки очень активно поддерживали выступления каждой сокомандницы. Дарья Ступина занимается спортивной аэробикой уже 11 лет, пошла по стопам старшей сестры и хочет стать, как она. В планах получить звание мастера спорта.
Самым юным участникам соревнований было шесть лет, самым опытным — старше восемнадцати. Для того чтобы оценить выступления, судьи смотрят на выполнение элементов под музыку, передвижения по площадке и артистичность спортсменов.
Соревновались спортсмены в нескольких дисциплинах: соло — мальчики и девочки, пары, тройки в любом виде и группы в количестве пяти человек. Кроме того, есть дисциплина танцевальной гимнастики, куда входят сразу восемь спортсменов, выступающих со степами под музыку.