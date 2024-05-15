Памятник Минигали Шаймуратову в Уфе признан лучшим на международном конкурсе

Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе признан «Лучшим проектом объектов благоустройства и создания комфортной городской среды». В этом году Международный конкурс, учрежденный Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, собрал почти полторы тысячи сильнейших проектов среди профессионалов. Участвовали Китай, Италия, Сербия и другие страны. Проект мемориального комплекса-памятника национальному герою республики уникален по сложности. Награда показывает высокий уровень развития архитектурной школы Башкортостана.

Этим кадрам суждено стать историческими. Минигали Шаймуратов в бронзовом воплощении на родной земле. В основании памятника - земля с места гибели легендарного комдива. 7 тыс. свидетелей момента. Но возможно зрителей было куда больше.

Создание памятника легендарному комдиву было инициативой главы республики. Сейчас и не верится что когда-то Советская площадь была гигантской парковкой. Теперь же это излюбленное место горожан и еще одна точка притяжения туристов.

Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову признан «Лучшим проектом объектов благоустройства и создания комфортной городской среды» на Международном конкурсе, учрежденном Национальным объединением проектировщиков и изыскателей. Поэтому и на открытие памятника были именитые художники и скульпторы, которые хотели воочию увидеть работу.

Во время своего визита в Уфу на открытие памятника помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский поблагодарил власти республику за увековечение памяти Шаймуратову. И звание теперь лучшего проекта он считает получено заслуженно.

Не раз Радий Хабиров заявлял, что создание памятника Минигали Шаймуратову для него — личная история. За последние годы в Башкортостане благоустроено более 683 общественных территорий. Это и крупные парки, и небольшие скверы. Работа началась с районов и малых городов республики, и уже затем обновление настигло и столицу Башкортостана. Многие места сейчас и не узнать.

Только в этом году должно благоустроить более 120 общественных территорий. Памятник Минигали Шаймуратову особенно выделяется и заложенным в него смыслом.