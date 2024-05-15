В Уфе проходит санитарная очистка деревьев

Вырубили под корешок. В Уфе на центральных улицах за последний месяц исчезли несколько десятков деревьев. Это вызвало недоумение местных жителей. Рубка производилась в тех местах, где идет реконструкция. Власти поспешили успокоить население, заявив о необходимости санитарной чистки.

Одна из центральных уфимских улиц — Ленина — словно осиротела. Там, где совсем недавно стояли клёны, теперь пустоши в асфальте. Деревья выкорчевали с корнем.

Ленина, а также смежные с ней улицы, такие как, например, Коммунистическую или Октябрьскую революцию, в этом году реконструируют. Строители делают капитальное благоустройство: меняют плитку, по-новому прокладывают коммуникации. Деревья тоже подверглись обновлению, рассказали в администрации.

На прошлой неделе только за один день из-за шквалистого ветра падающие деревья покорёжили 16 автомобилей. К счастью, без человеческих жертв. Санитарная рубка — явление не очень приятное, но необходимое, говорят и ученые. У каждого дерева есть свой срок службы. При этом в естественных условиях, например в лесах и полях, он выше, чем в городе.

Учёные и сами не против включиться в работу по наведению порядка в системе зеленых насаждений. Правда, пока работой по определению, какие деревья вырубать, а какие оставить, занимаются инспекторы коммунального отдела столицы. Как уверяют чиновники, на место каждого снесенного дерева они посадят новое. Уфимские улицы обещают наполнить липами, которые более эстетичны и приживаемы в городских условиях.

Порода связана с башкирским медом. Когда липа цветет, то можно с ума сойти от запаха цветения, и пчелам тоже нравится делать самый лучший в мире башкирский мед. 70% всей липы России сосредоточено в Башкортостане, и липа — самое правильное для Уфы дерево. Шамиль Валеев, депутат государственного собрания Республики Башкортостан

Эта работа уже началась. Высадки проходят как в обычном режиме, так и в рамках проекта «Зеленая Башкирия». К слову, Уфа занимает третье место по озеленению в стране, уступая только Краснодару и Перми. Но даже у лидеров списка периодически проходят массовые вырубки. Принцип такой же — старое заменить на новое.