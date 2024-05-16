В Уфе при пожаре в многоэтажке пострадали три человека

В ночь с 15 на 16 мая в Уфе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС региона.

На проспекте Октября в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул балкон. На место происшествия оперативно прибыли 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Из горящей квартиры вынесли трёх мужчин, которые получили отравление продуктами горения. Двое из них до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. Четвёртый пострадавший – 63-летний мужчина – погиб.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении.