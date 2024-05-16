На «Инвестчасе» с Главой Башкирии одобрили более десяти новых проектов

Создание новых АЗС, модернизация производства мясной продукции, реализация проекта в сфере туризма. В Доме Республики получили одобрение более десяти новых проектов в различных отраслях экономики. В ходе «Инвестчаса» Главе Башкортостана Радию Хабирову директор компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» представил ряд инициатив по развитию в регионе фирменной сети АЗС и расширению ассортимента услуг придорожного сервиса.
Суммарный объём инвестиций в строительство многофункциональных автозаправочных комплексов – более 900 миллионов рублей. А объекты придорожного сервиса на территории АЗС позволят создать порядка 27 новых рабочих мест. По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Инвестору также окажут содействие в оформлении земельных участков под автозаправки.
Также в ходе «Инвестчаса» одобрение получили проекты строительства в Благовещенске автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и реализация базы отдыха у водоёма в Калининском районе Уфы. Поддержку окажут Туймазинской компании «САВА». Предприятие намерено модернизировать производство мясной продукции. Фабрика выпускает в сутки до 100 тонн мясных и колбасных изделий – всего более 200 наименований. В 2023 году начали закупку нового оборудования. Модернизацию технологического комплекса планируют завершить в 2024 году. Общий объём вложений составит порядка 130 млн рублей. При этом создадут 80 новых рабочих мест. В качестве мер поддержки все проекты получили статус приоритетных.