На «Инвестчасе» с Главой Башкирии одобрили более десяти новых проектов

Также в ходе «Инвестчаса» одобрение получили проекты строительства в Благовещенске автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и реализация базы отдыха у водоёма в Калининском районе Уфы. Поддержку окажут Туймазинской компании «САВА». Предприятие намерено модернизировать производство мясной продукции. Фабрика выпускает в сутки до 100 тонн мясных и колбасных изделий – всего более 200 наименований. В 2023 году начали закупку нового оборудования. Модернизацию технологического комплекса планируют завершить в 2024 году. Общий объём вложений составит порядка 130 млн рублей. При этом создадут 80 новых рабочих мест. В качестве мер поддержки все проекты получили статус приоритетных.