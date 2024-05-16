В Уфе подвели итоги молодёжного фестиваля «Инсайт успеха 3.0»

С первого дня более 300 участников работали над социальными идеями, из которых сформировали проект под наставничеством федеральных и региональных экспертов. Победителями грантового конкурса стали 29 человек, в числе которых пять представителей школьной молодежи.
Общая сумма выигрыша составила более 800 000 рублей. Победители рекомендованы к получению грантов, которые помогут им в реализации проектов. Мероприятие состоялось при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.