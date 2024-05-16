Экс-главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова оставили в СИЗО

Сегодня, 16 мая, Верховный Суд Башкирии рассмотрел жалобу адвоката бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля.  

Фото №1 - Экс-главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова оставили в СИЗО

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, постановление Советского районного суда оставлено без изменений, жалобу адвоката не удовлетворили.  

Напомним, Александра Клебанова подозревают в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере – 5 млн рублей.

Фото: социальные сети 

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