Экс-главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова оставили в СИЗО

Сегодня, 16 мая, Верховный Суд Башкирии рассмотрел жалобу адвоката бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, постановление Советского районного суда оставлено без изменений, жалобу адвоката не удовлетворили.
Напомним, Александра Клебанова подозревают в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере – 5 млн рублей.
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