В Нацмузее Башкирии открылась выставка «Уфа в акварели»

В Национальном музее Башкортостана открылась выставка художника Джамиля Ахметгалиева, приуроченная к 450-летию столицы республики. В экспозиции «Уфа в акварели» представлены более 45 работ автора за последние два года, выполненные в технике акварели.

Произведения Джамиля Ахметгалиева раскрывают красоту, многообразие и величие природы родного края в разное время года. Его работы не раз выставлялись в крупных галереях башкирской столицы, он принимал участие в художественных пленэрах, фестивале «Арт-Уфа». Кроме того, на днях художник представил свои работы и на выставке в Республике Татарстан в технике арабская каллиграфия. Посетить выставку «Уфа в акварели» можно будет до 2 июня.