В Уфе мужчина из-за ревности убил сожительницу и знакомого

28 апреля мужчина и его 43-летняя сожительница пришли в гости к 31-летнему знакомому. Они выпивали, но вскоре гость узнал, что у его спутницы и друга ранее были отношения. На почве ревности уфимец забил молотком оппонента, а потом продолжил выпивать с подругой. В течение вечера эмоции не утихли, и мужчина напал на спутницу.