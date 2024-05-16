В Уфе мужчина из-за ревности убил сожительницу и знакомого

В Уфе расследуют двойное убийство. Главный подозреваемый – 44-летний местный житель.
28 апреля мужчина и его 43-летняя сожительница пришли в гости к 31-летнему знакомому. Они выпивали, но вскоре гость узнал, что у его спутницы и друга ранее были отношения. На почве ревности уфимец забил молотком оппонента, а потом продолжил выпивать с подругой. В течение вечера эмоции не утихли, и мужчина напал на спутницу.
Пострадавшие скончались на месте происшествия. Сам мужчина повредил руку и обратился в больницу, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Уже врачи вызвали полицию.
В настоящее время с мужчиной проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СК РФ по РБ.