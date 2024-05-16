Глава Башкирии принимает участие в форуме «Россия – Исламский мир» в Казани

Сегодня республика делает разворот на восток. Четверть нашего торгового оборота приходится на страны Центральной Азии, мы активно работаем с Турцией, Исламской Республикой Иран. Мы открываем двери туда, где нас ждут, где с нами готовы конструктивно и честно сотрудничать. Наша задача – обеспечить развитие экономики региона, а без внешних партнеров, без глубокой кооперации с другими странами это невозможно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан