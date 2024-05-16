Глава Башкирии принимает участие в форуме «Россия – Исламский мир» в Казани

Радий Хабиров в Казани принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир». Деловая программа KazanForum объединяет 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств. В Башкортостане живут более 2 миллионов мусульман, поэтому участие в этом мероприятии имеет очень колоссальное значение.