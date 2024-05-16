Глава Башкирии принимает участие в форуме «Россия – Исламский мир» в Казани

Радий Хабиров в Казани принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир». Деловая программа KazanForum объединяет 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств. В Башкортостане живут более 2 миллионов мусульман, поэтому участие в этом мероприятии имеет очень колоссальное значение.

Сегодня республика делает разворот на восток. Четверть нашего торгового оборота приходится на страны Центральной Азии, мы активно работаем с Турцией, Исламской Республикой Иран. Мы открываем двери туда, где нас ждут, где с нами готовы конструктивно и честно сотрудничать. Наша задача – обеспечить развитие экономики региона, а без внешних партнеров, без глубокой кооперации с другими странами это невозможно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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