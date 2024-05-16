Стало известно, когда откроется визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

На строительной площадке музея кочевых цивилизаций для региональных и федеральных журналистов организовали пресс-тур. Представителям СМИ показали будущий визит-центр, который откроется в июле, и рассказали об инфраструктуре, которую создают для туристов.

С высоты птичьего полета можно оценить весь масштаб строительных работ. Комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе занимает площадь в несколько гектаров. 2 года назад его проект представил Глава Башкортостана Радий Хабиров на открытии Историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». Новый объект концептуально объединит несколько ключевых исторических памятников, в числе которых — золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека 14–15 веков.

Само здание Евразийского музея кочевых цивилизаций будет представлять собой трехэтажный объект общей площадью более 20 тыс. квадратных метров. Внутри расположатся экспозиционный зал, фондохранилище, научный блок. Комплекс будет не только точкой притяжения для туристов, но и ученых со всего мира.

Гости музея смогут увидеть не только уникальные артефакты и погрузиться в историю на несколько веков назад. Здесь же будет возможность ознакомиться с творчеством ремесленников, которые создают не только современные украшения, но и древние предметы быта, сохраняя при этом аутентичность их изготовления.

Начинать своё историческое путешествие гости будут в визит-центре, строительство которого уже завершено на 70%. Открытие запланировано на 6 июля. В нём разместят экспозицию артефактов, лекционный зал, депозитарий, кафе и смотровую площадку. Здесь же выставят копию исторической реликвии — Корана Османа. Это издание передали республике в рамках первой Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» в мае 2023 года.

Работа кипит не только у строителей. Учёные продолжают изыскания на историческом месте. Ещё одна важная задача, которая стоит перед ними, — сохранение главного объекта, мавзолея Тура-хана.