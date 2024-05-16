В Башкирии отремонтировали участок дороги Глуховская — Знаменка

Вместо получаса езды по полю — 10 минут по новому асфальту. В Белебеевском районе благодаря ремонту «фонящих» дорог отремонтировали участок Глуховская — Знаменка. Давнюю проблему решили по инициативе Радия Хабирова. А в этом году по всей республике в порядок приведут еще 51 километр дорог.
Крюк в несколько километров через чистое поле. Так жителям села Знаменка Белебеевского района приходилось добираться до трассы. Прямая дорога была, но в ужасном состоянии.
По этой дороге ходит общественный транспорт, в том числе школьный автобус, а жители близлежащих сел добираются на работу. Путь в 10 километров они преодолевали за полчаса.
Проблема оставалась нерешенной не один год. А в 2023-м глава республики Радий Хабиров запустил программу ремонта «фонящих» дорог. Тем же летом в Белебеевском районе начали менять покрытие по технологии ресайклинга.
В сентябре дорога уже была открыта. Зиму новое покрытие перенесло хорошо: гарантийная комиссия не выявила никаких нарушений.
На ремонт участка длиной почти 11 километров выделили 210 миллионов рублей. Дорога стала одним из 45 объектов, которые ввели в эксплуатацию по итогам прошедшего года. Но на этом работа не заканчивается.
В Калтасинском районе к исправлению ранее выявленных замечаний уже приступили. Всего в этом году работы завершат на восьми участках общей протяжённостью 51 километр. На ремонт таких дорог направят 4 млрд 880 миллионов рублей.