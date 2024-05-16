В Башкирии отремонтировали участок дороги Глуховская — Знаменка

Вместо получаса езды по полю — 10 минут по новому асфальту. В Белебеевском районе благодаря ремонту «фонящих» дорог отремонтировали участок Глуховская — Знаменка. Давнюю проблему решили по инициативе Радия Хабирова. А в этом году по всей республике в порядок приведут еще 51 километр дорог.

Крюк в несколько километров через чистое поле. Так жителям села Знаменка Белебеевского района приходилось добираться до трассы. Прямая дорога была, но в ужасном состоянии.

Раньше нам приходилось объезжать эту дорогу. Потому что ездить по ней было не просто долго, но и опасно. Потому что асфальт практически перпендикулярно стоял. Венера Тазеева, жительница с. Знаменка

По этой дороге ходит общественный транспорт, в том числе школьный автобус, а жители близлежащих сел добираются на работу. Путь в 10 километров они преодолевали за полчаса.

Населенный пункт — более 2000 населения. Непосредственно у нас есть предприятия, которые работают здесь, на которых есть рабочие места. Возят грузы, которые необходимы для жизнедеятельности и работы этих предприятий. Александр Самойлов, глава Знаменского сельсовета

Проблема оставалась нерешенной не один год. А в 2023-м глава республики Радий Хабиров запустил программу ремонта «фонящих» дорог. Тем же летом в Белебеевском районе начали менять покрытие по технологии ресайклинга.

С использованием ресайклера, с добавлением материала, цемента полностью старую дорогу перемололи, использовали и произвели стабилизацию грунта. После этого было уложено два слоя асфальта. Рустем Рашитов, директор строительной компании

В сентябре дорога уже была открыта. Зиму новое покрытие перенесло хорошо: гарантийная комиссия не выявила никаких нарушений.

Изменилось то, что люди стали ощущать себя счастливыми. То есть едешь по дороге и понимаешь, что такое счастье. А для водителя, наверное, управляя машиной, это очень важно. Потому что довольны, что дорога хорошая, не нервничаешь и безопасное движение. Ильмира Ильина, глава Шаровского сельсовета

Благодаря нашему Главе Администрации и благодаря нашему руководителю региона Радию Фаритовичу наконец-то нам в прошлом году дороги сделали. Теперь едем и поем. А раньше, можно сказать, плакали. Гульчачак Шафикова, жительница с. Знаменка

На ремонт участка длиной почти 11 километров выделили 210 миллионов рублей. Дорога стала одним из 45 объектов, которые ввели в эксплуатацию по итогам прошедшего года. Но на этом работа не заканчивается.

Где не завершены работы — ваша задача, Министерства и УДХ, контролировать. Мы даем деньги. Заставляйте делать работу нормально. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан