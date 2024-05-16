В Башкирии по поручению Радия Хабирова активно строятся ледовые дворцы

Развитие спорта в регионе — одна из главных целей руководства республики. Хоккей — один из самых любимых жителями Башкортостана видов спорта. За последние три года в Ишимбае и Октябрьском были открыты ледовые дворцы.

Ледовый дворец в Октябрьском открыли в конце прошлого года, но уже сейчас здесь занимаются несколько детских групп, всего 150 юных хоккеистов. Раньше они могли тренироваться лишь под открытым небом зимой, а в тёплое время были вынуждены ездить в соседние Туймазы или вообще в Татарстан, в город Бавлы.

Хоккей нравится страстями, это силовой спорт, мужской, играю полгода, очень рад, что построили ледовый дворец, хороший лед, хорошее освещение, хорошее свободное катание. Дмитрий Почеревин

Дворец в Октябрьском имеет не только трибуны на 800 мест с современным ледовым покрытием, но и тренажерный зал, а также помещения для кардиотренировок и хореографии. И даже специальную бросковую зону для будущих чемпионов, чтобы оттачивать дриблинг и броски по воротам. Всё как у профессионалов.

Бейбибум такой, детей очень много, я уже второй год тренер по хоккею в Октябрьском, у меня 19 детей, в этом году 60. Алишер Гильманов, тренер по хоккею

Улучшились и результаты, и условия, потому что они ездили в соседние города, не было крытого катка (перебивка). Сейчас могут заниматься круглогодично, больше возможностей у них самим на соревнования уезжать и принимать гостей. Марат Фаттахов, генеральный директор ледового дворца «Октябрьский»

А это уже «Ишимбай-Арена», построенная в 2021 году. Здесь помимо хоккея уже функционирует секция фигурного катания. Этим красивым видом спорта занимается более 50 девочек. На хоккей ходит 120 ребят.

От лица всех родителей благодарны городу и всех причастных к открытию такого замечательного комплекса, благодарны нашему тренеру. Ангелина Миниахметова

В вечернее время в новых хоккейных дворцах проходят соревнования среди любительских команд, а в выходные проходят массовые катания. Так что всё больше жителей республики смогут заниматься спортом.

Для детей с ограниченными возможностями есть оздоровительная группа, они катаются, занимаются следж-хоккеем два раза в неделю. Руслан Галиев, руководитель ледового дворца «Ишимбай-арена»

Долгое время в республике остро стоял вопрос катков с искусственным льдом. До строительства «Уфа-Арены» в 2007 году в Башкортостане был только Дворец спорта на улице Зорге. За последние несколько лет ситуация серьёзно улучшилась, арены были построены ещё в восьми городах региона.

С приходом Радия Хабирова он стал много внимания уделять строительству ледовых объектов, в частности катков, несколько лет назад открылся в Ишимбае, ежегодно принимает всероссийские соревнования, турниры «Золотая шайба», также в Октябрьском открылся недавно. Рамиль Юлдашев, директор школы им. М. Азаматова