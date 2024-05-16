В Башкирии по поручению Радия Хабирова активно строятся ледовые дворцы

Развитие спорта в регионе — одна из главных целей руководства республики. Хоккей — один из самых любимых жителями Башкортостана видов спорта. За последние три года в Ишимбае и Октябрьском были открыты ледовые дворцы.
Ледовый дворец в Октябрьском открыли в конце прошлого года, но уже сейчас здесь занимаются несколько детских групп, всего 150 юных хоккеистов. Раньше они могли тренироваться лишь под открытым небом зимой, а в тёплое время были вынуждены ездить в соседние Туймазы или вообще в Татарстан, в город Бавлы.
Дворец в Октябрьском имеет не только трибуны на 800 мест с современным ледовым покрытием, но и тренажерный зал, а также помещения для кардиотренировок и хореографии. И даже специальную бросковую зону для будущих чемпионов, чтобы оттачивать дриблинг и броски по воротам. Всё как у профессионалов.
А это уже «Ишимбай-Арена», построенная в 2021 году. Здесь помимо хоккея уже функционирует секция фигурного катания. Этим красивым видом спорта занимается более 50 девочек. На хоккей ходит 120 ребят.
В вечернее время в новых хоккейных дворцах проходят соревнования среди любительских команд, а в выходные проходят массовые катания. Так что всё больше жителей республики смогут заниматься спортом.
Долгое время в республике остро стоял вопрос катков с искусственным льдом. До строительства «Уфа-Арены» в 2007 году в Башкортостане был только Дворец спорта на улице Зорге. За последние несколько лет ситуация серьёзно улучшилась, арены были построены ещё в восьми городах региона.
На этом работа по возведению хоккейных арен не останавливается. В ближайшее время по поручению главы Башкортостана планируется начать строительство ледовых катков ещё в пяти районах. Это даст возможность не только воспитывать новых чемпионов, но и проводить в небольших городах региона соревнования всероссийского уровня.