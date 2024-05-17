В Уфе продолжается Спартакиада учащихся по спортивной гимнастике

В Уфе продолжается второй этап XII Летней Спартакиады учащихся по спортивной гимнастике. Старты собрали сильнейших спортсменов из 11 регионов Приволжского федерального округа. В них принимают участие юноши и девушки 2013 и 2014 годов рождения по программе второго спортивного разряда.

Борьба за медали идет в обязательной и произвольной программе в многоборье, в финалах в отдельных его видах. Спартакиада в Уфе проходит в течение трех дней.

Это проверка их психического состояния, психологической и физической подготовки. Для них это очень ответственно, очень волнительно. Но не все, конечно, справляются с этим волнением, с тревогами. Но, по крайней мере, приобретается бесценный опыт.

Павел Ипатов, главный судья соревнований

Первый этап гимнасты проходили в своих регионах. Лучшие спортсмены отобрались дальше. Заключительный финальный этап пройдет в июне в Саранске. По итогам двух дней среди юношей в командных стартах лучшими стала команда Самарской области, на второй строчке Удмуртская Республика, замкнул тройку коллектив из Ижевска.

У нас не всегда всё получается, бывает, что даже наказывают, но потом у нас обязательно всё получается.

Родион Городнов, победитель спартакиады /Самарская область/
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