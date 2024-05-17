В Уфе продолжается Спартакиада учащихся по спортивной гимнастике

Это проверка их психического состояния, психологической и физической подготовки. Для них это очень ответственно, очень волнительно. Но не все, конечно, справляются с этим волнением, с тревогами. Но, по крайней мере, приобретается бесценный опыт.

Павел Ипатов, главный судья соревнований