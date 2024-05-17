Жители Башкирии смогут понаблюдать за соединением Юпитера с Солнцем

В 23:34 Юпитер вступит в соединение с Солнцем в созвездии Тельца. Как сообщили в Уфимском планетарии, после планета уйдёт из видимости с Земли. В середине июня Юпитер будет восходить на час раньше Солнца. Ещё через месяц, в июле, восходя на три часа раньше Солнца, он яркой звездой встанет на востоке перед рассветом невысоко над горизонтом в созвездии Тельца.