Глава Башкирии и представители Узбекистана обсудили сотрудничество

Промышленная, культурная и гуманитарная кооперации. Такие задачи поставили сегодня перед собой на встрече Глава Башкортостана и представители делегаций Ташкентской и Ферганской областей Узбекистана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Радий Хабиров отметил, что Узбекистан для нашей республики – стратегический партнер. По объему товарооборота страна занимает пятое место. Ташкентская область – один из динамично развивающихся промышленных регионов, и сотрудничество в этой сфере будет интересно обеим сторонам. Также на встрече обсудили создание совместных технопарков. В рамках существующей дорожной карты будет создана программа социального, культурного и гуманитарного сотрудничества.