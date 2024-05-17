В БГМУ состоялась Всероссийская олимпиада студентов

Олимпиада состоит из девяти направлений теоретической и практической частей. Её уникальность заключается в возможности демонстрации хирургических мануальных навыков на животных, а также дает максимальную приближенность к реальным операционным условиям.

Лучшие шесть команд по итогам двух конкурсных дней пройдут во второй этап, где они выполнят лапароскопическую нефрэктомию на живой модели. Команды-призеры, собравшие максимальное количество баллов, поборются за гран-при «Олимпийский скальпель» – за лучшее выполнение оперативного пособия. Состязание проводится при поддержке научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» и Министерства здравоохранения республики.