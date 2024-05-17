Мультфильм «Северные амуры» признан лучшим на Международном фестивале правильного кино

Уфимский анимационный фильм «Северные амуры» признали лучшим на Международном фестивале правильного кино, который состоялся в «Артеке». Из 140 заявок к участию в конкурсе было отобрано 33 картины. Мультфильм разработали студия «Муха» и киностудия «Башкортостан» при содействии главы республики Радия Хабирова.
Над реализацией проекта более трех лет трудились порядка 100 человек. В центре сюжета киноленты – пять башкир, участвовавших в Русско-шведской войне и Отечественной войне 1812 года. «Северные амуры» – первый башкирский мультфильм, который увидели зрители по всей России.