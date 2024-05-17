Дело бывших министров Башкирии Беляева и Кучарбаева пересмотрено

Кассационный суд Самары рассмотрел апелляцию по делу экс-министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева. Данная информация содержится в карточке на сайте суда.

По информации агентства «Башинформ», приговор переквалифицирован с ч. 3 ст. 286 УК России на ч. 1 ст 286.

Статью изменили по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Сокращено в связи с истечением срока давности. В остальной части без изменения. Наталья Шевченко, пресс-секретарь суда

Напомним, в ноябре 2023 года Верховный суд Башкирии признал чиновников виновными: они нарушили законодательство при строительстве очистных сооружений в Кумертау.

Тогда суд вынес приговор: Рамзилю Кучарбаеву – 3 года колонии-поселения, а Борису Беляеву – 2 года и 2 месяца. В декабре прошлого года бывшего министра ЖКХ отпустили на свободу с учетом сроков домашнего ареста и содержания под стражей.

В 2023 году во время «Прямой линии» Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что оба чиновника имеют хороший управленческий опыт, что позволит помочь им трудоустроиться.