В Башкирии более 2600 человек укусили клещи

Надзорное ведомство призывает население быть внимательными в лесу, парках и других местах, где есть густая трава, кустарники и деревья. Специалисты советуют брючины заправлять в носки, каждые 15-20 минут осматривать себя и своих близких на наличие клещей, акарицидные и репеллентные средства.