В Башкирии более 2600 человек укусили клещи

Управление Роспотребнадзора Башкирии сообщает, что с начала сезона с жалобами на укусы клещей обратились уже 2610 человек. При этом каждый третий среди пострадавших – ребёнок.
Надзорное ведомство призывает население быть внимательными в лесу, парках и других местах, где есть густая трава, кустарники и деревья. Специалисты советуют брючины заправлять в носки, каждые 15-20 минут осматривать себя и своих близких на наличие клещей, акарицидные и репеллентные средства.
В случае, если клещ всё же присосался к коже, то насекомое необходимо сдать на исследования.