В ТПП Башкирии состоялись переговоры с представителями Узбекистана

Башкортостан и Узбекистан – перспективные партнеры. Для развития отношений в ближайшие дни будет сформирована дорожная карта. Об этом говорили сегодня на встрече с предпринимателями в рамках официального визита в Уфу делегации Узбекистана во главе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым.