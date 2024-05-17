В Уфе стартовала Всероссийская Открытая Академия «Территория женского счастья»

В этом году проект отмечает свое пятилетие. На церемонии открытия выступил народный артист России Дмитрий Маликов и башкирские коллективы.

В приветственном слове председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова отметила, что цель проекта – объединить представительниц прекрасного пола и сделать их счастливее.

Каждая наша встреча отличается от предыдущей, потому что мир меняется и мы меняемся. И каждый год мы встречаемся здесь, на Всероссийской Открытой Академии «Территория женского счастья», чтобы поделиться друг с другом тем, что мы умеем, тем, что мы знаем, чтобы поговорить о тех темах и вопросах, которые сегодня волнуют не только женщин, а просто человека.

Каринэ Хабирова, автор Открытой Академии «Территория женского счастья»

С 2021 года проект имеет статус всероссийского. В этот раз в состав его спикеров вошли 62 эксперта из других регионов страны. В течение двух дней в Конгресс-холле «Торатау» для женщин пройдут круглые столы, мастер-классы и консультации специалистов. Особое внимание уделят близким участников специальной военной операции. После завершения форума из Уфы отправят три тысячи писем на фронт.

Мы второй год в рамках «Территории женского счастья» проводим круглый стол «Время героев», где участвуют волонтерские и ветеранские общественные организации, социальные координаторы филиала Госфонда «Защитники Отечества», участники СВО, матери и вдовы погибших героев нашей страны.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества»
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