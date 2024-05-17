В Уфе стартовала Всероссийская Открытая Академия «Территория женского счастья»

Каждая наша встреча отличается от предыдущей, потому что мир меняется и мы меняемся. И каждый год мы встречаемся здесь, на Всероссийской Открытой Академии «Территория женского счастья», чтобы поделиться друг с другом тем, что мы умеем, тем, что мы знаем, чтобы поговорить о тех темах и вопросах, которые сегодня волнуют не только женщин, а просто человека.

Каринэ Хабирова, автор Открытой Академии «Территория женского счастья»