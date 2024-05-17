В Уфе стартовала Всероссийская Открытая Академия «Территория женского счастья»

В этом году проект
отмечает свое пятилетие. На церемонии открытия выступил народный артист России
Дмитрий Маликов и башкирские коллективы.
В приветственном слове
председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория
счастья» Каринэ Хабирова отметила, что цель проекта – объединить
представительниц прекрасного пола и сделать их счастливее.
Каждая
наша встреча отличается от предыдущей, потому что мир меняется и мы меняемся. И
каждый год мы встречаемся здесь, на Всероссийской Открытой Академии «Территория
женского счастья», чтобы поделиться друг с другом тем, что мы умеем, тем, что
мы знаем, чтобы поговорить о тех темах и вопросах, которые сегодня волнуют не
только женщин, а просто человека.Каринэ Хабирова, автор Открытой Академии «Территория женского счастья»
С 2021 года проект
имеет статус всероссийского. В этот раз в состав его спикеров вошли 62 эксперта
из других регионов страны. В течение двух дней в Конгресс-холле «Торатау» для
женщин пройдут круглые столы, мастер-классы и консультации специалистов. Особое
внимание уделят близким участников специальной военной операции. После
завершения форума из Уфы отправят три тысячи писем на фронт.
Мы
второй год в рамках «Территории женского счастья» проводим круглый стол «Время
героев», где участвуют волонтерские и ветеранские общественные организации,
социальные координаторы филиала Госфонда «Защитники Отечества», участники СВО, матери
и вдовы погибших героев нашей страны.Гульнур Кульсарина, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества»