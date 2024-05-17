Сотрудники ГИБДД обратят пристальное внимание на водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. В Уфе стартовало профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Накануне сотрудники Госавтоинспекции и Гостехнадзора, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, представители Центра общественной безопасности провели совместный рейд.
За последние сутки они проверили более 100 водителей двухколесного транспорта и квадроциклов, составили 14 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, а два мотоцикла поместили на спецстоянку. В ходе рейда также всем водителям вручили памятки по безопасности.
В 2023 году на территории г. Уфы отмечен рост количества ДТП с участием мототранспортных средств. В 43 авариях один человек погиб и 50 получили травмы.