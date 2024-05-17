В Уфе загорелся лесной массив

В Кировском районе Уфы загорелся лесной массив в районе улиц Колгуевской и Пугачева. Повода для паники нет. Это легенда учений, по которой свои действия отрабатывали спасательные и экстренные службы. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, МЧС, пожарной охраны города, Горзеленхоза и врачи скорой помощи отрабатывали тактику совместной борьбы со стихией.
Также поддержку в тушении оказывал пожарно-спасательный вертолет Ка-32 Госкомитета республики по ЧС. Винтокрылая машина забирала воду с реки и тушила условный огонь.
По замыслу, площадь пожара составляла три гектара. Огонь распространялся в сторону частного сектора, гостиничного комплекса, электроподстанции и водозабора. Кроме того, отдельно отрабатывалось оповещение и эвакуация населения.