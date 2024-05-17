В Уфе загорелся лесной массив

В Кировском районе Уфы загорелся лесной массив в районе улиц Колгуевской и Пугачева. Повода для паники нет. Это легенда учений, по которой свои действия отрабатывали спасательные и экстренные службы. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, МЧС, пожарной охраны города, Горзеленхоза и врачи скорой помощи отрабатывали тактику совместной борьбы со стихией.