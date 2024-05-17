В Башкирии показали, какие условия создают для рождения детей

Население России может вырасти до 160 млн человек уже к 2025 году. Для достижения этой цели нужно стимулировать рождаемость и проводить системную семейную политику. Какие меры принимаются, рассказали эксперты.
Фотографии малышей важнее всех дипломов и сертификатов. Но здесь, конечно, не все, в реальности благодаря Альфие Сугуровой на свет появились больше пятисот младенцев. Репродуктолог с 10-летним стажем помогает стать родителями тем, у кого ещё несколько лет назад не было шансов родить. Самое главное — вовремя обратиться к специалисту.
И если раньше в бездетности обвиняли только женщин, то теперь 50% нарушений репродуктивной функции приходится на мужчин. И вот тогда на помощь приходят специалисты. Искусственное оплодотворение стало привычным. В этой лаборатории эмбриолог выбирает лучшую мужскую клетку и соединяет ее с женской.
Но ЭКО и метод ИКСИ дают шанс забеременеть только до 35%. И это при лучшем раскладе, без учета других факторов: поздний брак, развод, низкий уровень доходов, проблемы с жильем, безработица. Всё это выливается в понижение рождаемости в республике.
В Башкортостане и в России создают условия для рождения детей и помощи родителям. Одна из мер поддержки — материнский капитал. Его сумма на первенца составляет сейчас 630 тысяч рублей. Также — единовременные пособия при рождении ребенка и по его уходу.
Чтобы решить вопрос, в этом году в диспансеризацию мужчин и женщин от 18 до 49 лет включили обследование репродуктивного здоровья. У каждого есть шанс стать родителем, главное — не упустить момент.