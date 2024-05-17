В Уфе открылся 17-ый Международный фестиваль оперного искусства

Шаляпинские вечера в Уфе. В столице Башкортостана открылся 17-й Международный фестиваль оперного искусства. Известные солисты России почтят память Федора Шаляпина и исполнят песни, романсы и арии из его репертуара в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. В республике уже несколько лет проходит фестиваль в память о «Царе басе», который первые творческие шаги сделал именно на уфимских подмостках. Кроме того, мероприятие посвящено и 450-летию Уфы.

Кроме того, в мае 2024 года в столице откроет свои двери музей музыки имени Федора Шаляпина. Зал мировой славы будет оформлен как камерная площадка со сценой, где установят рояль, и в этом зале будут проходить небольшие концерты. Также в честь открытия фестиваля состоялась пресс-конференция, где солисты встретились с журналистами и обсудили программу концертов. Художественный руководитель Башоперы Аскар Абдразаков поздравил Альбину Шагимуратову и вручил ей награду «Заслуженная артистка Республики Башкортостан».