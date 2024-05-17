В Уфе стартовали VI Открытые Евразийские Игры боевых искусств

В них принимают участие более четырех тысяч спортсменов из 60 регионов страны, а также команды из зарубежных стран. Впервые в рамках евразийских игр прошли соревнования по дзюдо.

В первый день игр прошли соревнования по каратэ киокушин и фудокан, борьбе на поясах, тайскому боксу, ушу. В состязаниях по рукопашному и абсолютно реальному бою главными конкурентами российских атлетов стали гости из Казахстана и Узбекистана. Всего участники выступают на двадцати различных площадках: на татами, коврах и в ринге. В следующие дни турнира в центре зала появится октагон.