В Башкирии открылся музей СВО

В селе Кужбахты Илишевского района открылся музей СВО. Участниками спецоперации стали 16 мужчин из этого населенного пункта, четверо из них погибли, сражаясь за Родину. Фонд музея на сегодняшний день хранит порядка 30 экспонатов.

Также подготовлены стенды с биографиями героев и активистами тыла, которые занимаются гумконвоями. Воссоздали в музее и настоящий блиндаж, добавив бытовые элементы, которыми пользуются солдаты. На открытие пришли все жители деревни и, конечно, родители и близкие погибших бойцов.