Боец СВО из Башкирии строит дом в краткосрочном отпуске

Боец СВО из Кушнаренково Денис, который служит в батальоне имени Александра Доставалова, находясь на краткосрочном отпуске, не сидит сложа руки, а строит себе дом. Это не первый отпуск солдата, и он всегда находит время для встречи с земляками, принимает активное участие в жизни района.

В этот раз Денис в рамках акции «Зеленая Башкирия» в парке высадил именные яблони в память о погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Солдат отметил, что комфортную службу им делает помощь, которая приходит из республики, он поблагодарил неравнодушных жителей.