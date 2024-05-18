В Башкирии потерялась компания молодых людей

В Уфимском районе помощь спасателей потребовалась компании молодых людей. Они застряли на машине и заплутали.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС, две девушки и парень отправились на автопрогулку. Однако авто застряло в яме, и компания решила добраться до дома в Загорске пешком. В один момент ребята поняли, что заблудились.
Компания блуждала более четырёх часов, а после решила обратиться за помощью к специалистам. Спасатели оперативно нашли потеряшек, сопроводили их до машины и помогли вытащить авто.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.