Врачи Башкирии спасли пострадавшего в аварии 15-летнего парня

В Кумертау врачи городской больницы спасли жизнь 15-летнего подростка. Мальчик пострадал в аварии на мотоцикле.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли пострадавшего в аварии 15-летнего парня

Медики диагностировали у подростка вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Пациенту была проведена трепанация черепа, из головы были удалены осколки. Во время операции врачи выявили повреждение твёрдой мозговой оболочки. Им пришлось провести её пластику.

Теперь пациент находится в удовлетворительном состоянии и продолжает проходить лечение в травматологическом отделении больницы.

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