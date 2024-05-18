Врачи Башкирии спасли пострадавшего в аварии 15-летнего парня

В Кумертау врачи городской больницы спасли жизнь 15-летнего подростка. Мальчик пострадал в аварии на мотоцикле.

Медики диагностировали у подростка вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Пациенту была проведена трепанация черепа, из головы были удалены осколки. Во время операции врачи выявили повреждение твёрдой мозговой оболочки. Им пришлось провести её пластику.