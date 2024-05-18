Участник СВО из Башкирии спас боевых товарищей при артобстреле ВСУ

«Морозным утром января этого года рота полка выдвинулась за линия боевого соприкосновения. Командование поставила задачу занять лесополосу и укрепится. Движение засёк вражеский беспилотник. Враг с воздуха корректировал огонь своей артиллерии. Рота залегла в ближайшей воронке. Как только стихли разрывы, бойцы начали двигаться дальше: по-пластунски, преодолевая метр за метром до ближайшей посадки, — продолжает свой рассказ „Журналист“. — Деревья были наполовину скошены интенсивным огнем. Скрыться под ними практически невозможно. Быстрому продвижению мешали дроны-камикадзе. В этот момент по роте начал работать украинский танк. Машина вела прицельный огонь. У „Брюса“ за спиной был командир. Третий прилёт пришёл близко к бойцам, плотно прильнувшим к стволу наполовину отломленной сосны. „Брюс“ успел крикнуть командиру: „Ложись!“, а сам прикрыл его собой».