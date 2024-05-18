Участник СВО из Башкирии спас боевых товарищей при артобстреле ВСУ

Житель Уфы, подписавший контракт с Министерством обороны и оказавшийся в зоне проведения специальной военной операции, спас своего командира и целую роту во время артобстрела ВСУ. О подвиге мужчины с позывным "Барс" "Башинформу" рассказал его сослуживец с позывным "Журналист".
Известно, что "Брюс" до того, как примерил военную форму, порядка 15 лет работал водителем в "Башавтотрансе". Он несколько раз обращался в военкомат с желанием защищать Родину, однако каждый раз слышал одну и ту же фразу: он не подходит по возрасту.
«Ситуация на фронтах в зоне СВО менялась. Прошла частичная мобилизация. Поменялись и условия контрактной службы. В итоге „Брюс“ всё же подписал контракт с минобороны и поступил на службу в Вооружённые силы. В конце марта прошлого года сформировался мотострелковый полк „Башкортостан“. „Брюса“ зачислили в мотострелковый батальон имени Даяна Мурзина, в должности оператора боевой машины пехоты. Полк почти три месяца проходил боевое слаживание. Батальоны тщательно отрабатывали тактику ведения современного боя. Ещё во время обучения „Брюс“ проявил бдительность и помог командиру выявить нарушителей, которые втайне вели наблюдение и фотографировали расположения полка», — рассказывает «Журналист».
В конце августа полк «Башкортостан» выдвинулся в зону СВО. Командование поставило перед подразделением, в котором служил «Брюс», задачу держать оборону в одном из стратегических направлений в ЛНР под городом Кременная.
По словам «Журналиста», его товарищ всегда с ответственностью относится к своей службе. «Брюс» стал одним из лучших стрелков своей роты.
В конце декабря прошлого года полк «Башкортостан» перешёл в наступление в направлении Торский выступ. Башкирские воины штурмовали укрепления противника под населённым пунктом Ямполовка.
«Морозным утром января этого года рота полка выдвинулась за линия боевого соприкосновения. Командование поставила задачу занять лесополосу и укрепится. Движение засёк вражеский беспилотник. Враг с воздуха корректировал огонь своей артиллерии. Рота залегла в ближайшей воронке. Как только стихли разрывы, бойцы начали двигаться дальше: по-пластунски, преодолевая метр за метром до ближайшей посадки, — продолжает свой рассказ „Журналист“. — Деревья были наполовину скошены интенсивным огнем. Скрыться под ними практически невозможно. Быстрому продвижению мешали дроны-камикадзе. В этот момент по роте начал работать украинский танк. Машина вела прицельный огонь. У „Брюса“ за спиной был командир. Третий прилёт пришёл близко к бойцам, плотно прильнувшим к стволу наполовину отломленной сосны. „Брюс“ успел крикнуть командиру: „Ложись!“, а сам прикрыл его собой».
В том бою «Брюс» сохранил жизнь командиру, но сам получил множественные осколочные ранения плеча и ног. Воина сильно контузило. Левая сторона у него практически была обездвижена. Спасённый комроты своевременно организовал эвакуацию раненных, бойцы продолжили наступать.
После госпиталя «Брюса» перевели в роту управления. Сейчас он работает в группе прикрытия связистов-линейщиков. Бойцы часто выезжают на линию боевого соприкосновения, налаживают связь между батальонами. Работа сопряжена с риском. В воздухе воинам угрожают дроны-камикадзе, на земле — снайперы, которые постоянно ведут охоту на связистов, поскольку, как отметил «Журналист», проводная связь на фронте самая эффективная, потому что простая и надёжная. Если рации и другие средства связи, использующие радиоволну, враг может прослушать, то обычный кабель остаётся недоступным для противника.
«Брюсу» недавно исполнилось 55 лет. В силу своего возраста он мог бы уволиться со службы, но делать этого не собирается, говорит «Журналист».
«Для меня самое дорогое это — Родина. Сегодня ей угрожает опасность. Долг каждого мужчина — защита Отечества. И я верен своему долгу», — приводит слова своего друга «Журналист».
После окончания специальной военной операции «Брюс» продолжить работу в родном «Башавтотрансе». Его мечта — сесть за руль новенького автобуса.
Напомним, жители Башкирии, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).