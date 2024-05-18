В Уфе завершился второй день Академии «Территория женского счастья»

Зарегистрировалось на этот бизнес-акселератор более 800 женщин, поэтому это очень интересно, так как сегодня в бизнесе очень высокая конкуренция. В то же время есть неосвоенные ниши, которые женщины хотят изучить. Мы благодарим деловых женщин России за то, что они помогают нам моделировать бизнес-акселератор.

Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан