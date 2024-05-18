В Уфе завершился второй день Академии «Территория женского счастья»

В Уфе завершился второй день всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». Сегодня состоялся запуск бизнес-акселератора LADY007. В течение полутора месяцев пройдут лекции в онлайн и оффлайн режиме. Участниц обучат эффективным бизнес-моделям, искусству коммуникации и самопрезентации. Девушки создадут собственные проекты, которые защитят в финале 28 июня.

Зарегистрировалось на этот бизнес-акселератор более 800 женщин, поэтому это очень интересно, так как сегодня в бизнесе очень высокая конкуренция. В то же время есть неосвоенные ниши, которые женщины хотят изучить. Мы благодарим деловых женщин России за то, что они помогают нам моделировать бизнес-акселератор.

Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Несколько площадок посвящены медицинской тематике. В этом году в программу диспансеризации в России включили проверку репродуктивного здоровья — как для мужчин, так и для женщин. Она проводится бесплатно в поликлинике или женской консультации по месту прикрепления. Во время лекций эксперты со всей страны ответили на популярные вопросы о планировании беременности, здоровье матери и ребенка.

Берутся анализы на онкоцитологию, микроскопию, ПЦР, что мы никогда раньше не брали, это на все виды инфекций. При необходимости доктор решает назначить УЗИ — малого таза, молочных желез, у мужчин — ТРУЗИ, решает уролог. Хороший такой проект, которым надо воспользоваться нашим женщинам, мы приглашаем их пройти вот такую диспансеризацию.

Гузель Ихсанова, заведующая женской консультацией городской клинической больницы № 8 г. Уфы.
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