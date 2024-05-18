В Уфе завершился второй день Академии «Территория женского счастья»

В Уфе завершился второй день всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». Сегодня состоялся запуск бизнес-акселератора LADY007. В течение полутора месяцев пройдут лекции в онлайн и оффлайн режиме. Участниц обучат эффективным бизнес-моделям, искусству коммуникации и самопрезентации. Девушки создадут собственные проекты, которые защитят в финале 28 июня.
Несколько площадок посвящены медицинской тематике. В этом году в программу диспансеризации в России включили проверку репродуктивного здоровья — как для мужчин, так и для женщин. Она проводится бесплатно в поликлинике или женской консультации по месту прикрепления. Во время лекций эксперты со всей страны ответили на популярные вопросы о планировании беременности, здоровье матери и ребенка.