В Уфе состоялась презентация монографии, посвящённой Зайнулле Расулеву

В Уфе состоялась презентация монографии, посвящённой одному из величайших богословов. «Шейх Зайнулла Расулев и суфийская культура народов Евразии» — это коллективная работа. Авторы — учёные, занимающиеся исследованием мусульманской культуры, философии, литературы и истории. Зайнулла Расулев оказал большое влияние на духовное формирование башкирского народа. Он — просветитель, наследие которого живёт и по сей день. Уфимский университет науки и технологий объединил ученых, занимающихся изучением его личности и трудов. Вузу передали в дар и копию уникального исторического документа.





Слова, которые выводили тысячу лет назад, точь-в-точь повторены уже современными технологиями. Копия полностью соответствует оригиналу, соблюдён даже состав чернил. Это рукопись секретаря посольства Абассидского халифа Ахмада ибн Фадлана. Первое крупное упоминание о башкирах, датированное 9 веком. Точную копию Уфимскому университету передал Фонд исследований исламской культуры.

В аудитории ведущие учёные страны, авторы статей, что легли в основу многографии, посвящённой шейху Зайнулле Расулеву. Родился просветитель и богослов в 1833 году в деревне Шарипово, ныне территория современного Учалинского района. Происходил из башкирского клана Кувакан. Его личность и наследие до сих пор словно под «микроскопом» рассматривают ученые. Работу последних лет объединили в коллективную монографию.

Зайнулла Расулев имел множество учеников, оставил после себя преемников. С его деятельностью ученые связывают духовное возрождение башкирского народа на рубеже 19–20 веков. На презентацию коллективной монографии приехал президент Фонда Ибн Сины. Московская организация, поддерживающая исламоведческие исследования в нашей стране. Она активно сотрудничает с учеными из Башкортостана.

Совместно с уфимским университетом мы уже осуществили целый ряд проектов как в исследовательской сфере, так в издательской и образовательной. Мы надеемся сотрудничать и дальше. В частности, рассчитываем отправить группу уфимских коллег в университеты Тегерана. Кроме того, мы занимаемся производством докфильмов. И планируем съемки фильма, посвященного суфизму в Башкортостане. Хамид Хадавимогаддам, президент Фонда Ибн Сины