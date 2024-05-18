В Уфе состоялась презентация монографии, посвящённой Зайнулле Расулеву

В Уфе состоялась презентация монографии, посвящённой одному из величайших богословов. «Шейх Зайнулла Расулев и суфийская культура народов Евразии» — это коллективная работа. Авторы — учёные, занимающиеся исследованием мусульманской культуры, философии, литературы и истории. Зайнулла Расулев оказал большое влияние на духовное формирование башкирского народа. Он — просветитель, наследие которого живёт и по сей день. Уфимский университет науки и технологий объединил ученых, занимающихся изучением его личности и трудов. Вузу передали в дар и копию уникального исторического документа.
Слова, которые выводили тысячу лет назад, точь-в-точь повторены уже современными технологиями. Копия полностью соответствует оригиналу, соблюдён даже состав чернил. Это рукопись секретаря посольства Абассидского халифа Ахмада ибн Фадлана. Первое крупное упоминание о башкирах, датированное 9 веком. Точную копию Уфимскому университету передал Фонд исследований исламской культуры.
В аудитории ведущие учёные страны, авторы статей, что легли в основу многографии, посвящённой шейху Зайнулле Расулеву. Родился просветитель и богослов в 1833 году в деревне Шарипово, ныне территория современного Учалинского района. Происходил из башкирского клана Кувакан. Его личность и наследие до сих пор словно под «микроскопом» рассматривают ученые. Работу последних лет объединили в коллективную монографию.
Зайнулла Расулев имел множество учеников, оставил после себя преемников. С его деятельностью ученые связывают духовное возрождение башкирского народа на рубеже 19–20 веков. На презентацию коллективной монографии приехал президент Фонда Ибн Сины. Московская организация, поддерживающая исламоведческие исследования в нашей стране. Она активно сотрудничает с учеными из Башкортостана.
Авторами монографии стали ученые из Уфы, Челябинска, Махачкалы, Санкт-Петербурга и Москвы. Одной из точек соприкосновения стало и наследие Зайнуллы Расулева, интерес к исследованию его трудов. Выдающийся богослов и просветитель внёс неоспоримый вклад в духовное становление мусульман. Масштаб личности религиозного деятеля таков, что работы хватит и следующему поколению ученых.